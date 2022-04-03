بالرقم القومي.. رابط نتيجة رياض الأطفال المرحلة الرابعة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة رياض الأطفال المرحلة الرابعة للعام الدراسي (2021 - 2022).

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى موقع مديرية تعليم القاهرة من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"

وعقب الدخول على الرابط السابق اختيار "الاستعلام عن نتيجة المرحلة" لتقودك الصفحة إلى صفحة أخرى جديدة.

ومن ثم يتم إدخال الرقم القومي للطفل في الموضع المحدد له واستعراض النتيجة.