Masrawy logo white

إعلان

بالرقم القومي.. رابط نتيجة رياض الأطفال المرحلة الرابعة بالقاهرة

02:53 م الأحد 03 أبريل 2022
بالرقم القومي.. رابط نتيجة رياض الأطفال المرحلة الرابعة بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة نتيجة رياض الأطفال المرحلة الرابعة للعام الدراسي (2021 - 2022).

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى موقع مديرية تعليم القاهرة من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"

وعقب الدخول على الرابط السابق اختيار "الاستعلام عن نتيجة المرحلة" لتقودك الصفحة إلى صفحة أخرى جديدة.

ومن ثم يتم إدخال الرقم القومي للطفل في الموضع المحدد له واستعراض النتيجة.

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
مديرية التربية والتعليم رياض الأطفال نتيجة رياض الأطفال
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا