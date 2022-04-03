القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد عسكري من كلية القادة والأركان التنزانية إلى "مشروعات الخدمة الوطنية"

كتب- محمد سامي:

نظمت القوات المسلحة، اليوم الأحد، زيارة لوفد عسكري من كلية القادة والأركان التنزانية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ للتعريف بالجهاز ودوره الحيوي في خدمة المجتمعَين العسكري والمدني .

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية.

بدأت الزيارة بكلمة ألقاها مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، رحب فيها بأفراد الوفد التنزاني، مشيراً إلى أن الجهاز يعد صرحاً من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة .

وأتبع ذلك عرض فيلم تسجيلي عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يوضح الأنشطة المختلفة التي يقوم بها الجهاز والشركات التابعة له ودورها الداعم للاقتصاد المصري .

وقام الوفد بزيارة إلى الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية للاطلاع على خطوط الإنتاج بالشركة ومراحل التصنيع لمنتجاتها، والتي تتم وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتطورة في مجال التصنيع .

وأعرب الوفد التنزاني عن شكره العميق للقوات المسلحة المصرية لإتاحة الفرصة له لزيارة هذا الصرح العملاق من صروح القوات المسلحة، كما أشادوا بما شاهدوه من خطوط إنتاج متطورة داخل الشركة .

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