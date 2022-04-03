"أحد المخلع".. الكنيسة تبدأ الأسبوع الخامس من الصوم الكبير

كتب- مينا غالي:

بدأت الكنيسة القبطية، اليوم، الأسبوع الخامس من الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة المجيد، والمعروف باسم "أحد المخلع"، والمُخَلَّع شخص مريض بالشلل لم يستطِع الحركة، وقد صارت له ثمانية وثلاثون عامًا وهو مُقعَد في مرضه، عند "بِركة بيت حِسدا"، في انتظار الشفاء.. وهنا يأتيه السيد المسيح ويقدم له الشفاء الذي ظل ينتظره طوال تلك السنوات.

وأقامت الكنائس، صباح اليوم الأحد، قداسات بمناسبة أحد المخلع، وهو الأحد الخامس في الصوم الكبير الذي بدأ في الكنيسة القبطية 28 فبراير الماضي ويمتد لمدة 55 يوما، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، وينتهي بعيد القيامة المجيد.

أحد المخلع

ويرمز إلى الخاطئ الذي كسرته وهدته الخطية، لكن شدّده السيد المسيح وشفاه.

آحاد الصوم الكبير

الأحد السادس: أحد التناصير وفيه قام السيد المسيح بتفتيح عيني الأعمى وشفاه، وهذا يرمز إلى الاستنارة وتجديد الطبيعة بالمعمودية.

الأحد السابع: أحد الشعانين، وفيه تستقبل الكنيسة بشعبها، السيد المسيح ملكًا على قلبها، وتعيش طقس أسبوع الآلام.

الأحد الثامن: أحد القيامة وهو الأحد الذي قام فيه السيد المسيح من بين الأموات، وتحتفل به الكنيسة فى كل عام.