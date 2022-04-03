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"التموين": توريد أكثر من 6.2 مليون طن قصب سكر حتى الآن

01:39 م الأحد 03 أبريل 2022
"التموين": توريد أكثر من 6.2 مليون طن قصب سكر حتى الآن

قصب سكر

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القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي بلغ 6.238 مليون طن قصب سكر، أنتجت نحو 665.980 ألف طن سكر حتى الآن.

ووجه وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.

تجدر الإشارة إلى أن موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 874.851 ألف طن سكر.

وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.​

هذا المحتوى من

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