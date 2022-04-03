غير صحيح.. "النقل" تنفي إسنادها تنفيذ "النقل الذكي" على الطريق الأوسطي لإحدى الشركات

كتب- مصراوي:

علقت وزارة النقل، على خبر منشور، بأحد المواقع بشأن تكليف الوزارة شركة "السويدي" بتنفيذ المنظومة الإلكترونية على الطريق الدائري الأوسطي.

وأوضحت وزارة النقل الحقائق التالية:

1 - أن المرحلة الأولى لمشروع النقل الذكي ITS الجاري تنفيذها تضم 7 طرق؛ هي (شبرا/ بنها الحر والقاهرة/ الإسماعيلية/ بورسعيد والقاهرة/ الإسكندرية الصحراوي والقاهرة/ القطامية/ العين السخنة والقاهرة/ السويس والدائري الإقليمي- والطريق الدائري حول القاهرة الكبرى).

2 - نظراً للأهمية العاجلة لضم الطريق الدائري الأوسطي للمرحلة الأولى بدلاً من تنفيذه في المرحلة الثانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لزيادة معدلات السلامة والأمان على الطريق، فإن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارات المعنية تقوم حالياً بإعداد دراسة شاملة حول الاحتياجات الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروع على الطريق الدائري الأوسطي؛ تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء وإنهاء إجراءات التعاقد.

3 - وزارة النقل توضح أن ما جاء بالخبر من إسنادها تنفيذ مشروع النقل الذكي على الطريق الأوسطي للشركة المنفذة للمرحلة الأولى عار تماماً من الصحة؛ لأنها ليست الجهة المسؤولة عن الإسناد والتعاقد، حيث تتم تلك الإجراءات من خلال اللجنة المشكلة من الوزارات المعنية؛ ومن ضمنها وزارة النقل وبعد تصديق مجلس الوزراء.