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تحويل القاهرة لمقصد سياحي.. صندوق التنمية الحضارية ينشر صور تطوير حدائق الفسطاط

12:49 م الأحد 03 أبريل 2022
  • عرض 8 صورة
    تطوير حدائق الفسطاط
  • عرض 8 صورة
    تطوير حدائق الفسطاط
  • عرض 8 صورة
    تطوير حدائق الفسطاط
  • عرض 8 صورة
    تطوير حدائق الفسطاط
  • عرض 8 صورة
    تطوير حدائق الفسطاط
  • عرض 8 صورة
    تطوير حدائق الفسطاط
  • عرض 8 صورة
    تطوير حدائق الفسطاط
  • عرض 8 صورة
    تطوير حدائق الفسطاط
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر إيهاب حنفي منسق صندوق التنمية الحضرية ، صورا جديدة من مشروع حدائق الفسطاط أحد المشروعات المكلف به صندوق التنمية الحضرية.

وأضاف حنفي، في منشور بموقع فيسبوك، أن المشروع ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

ويتم تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، على مساحة أكثر من 500 فدان، بعد أن كانت تضم العديد من البؤر العشوائية، منها عزبة أبو قرن، بطن البقرة.

ويشمل المشروع عددا من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات، التي تخدم الطابع السياحي للمنطقة، ومسارح مكشوفة وحدائق تراثية، كما سيضم المشروع أكبر هضبة خضراء، تسمح للزائرين والسائحين رؤية الأهرام والقلعة ومآذن القاهرة التاريخية.

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