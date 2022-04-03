كتب- محمد عبد الناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأحد نشهد خلاله تراجعاً في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات؛ حيث تسجل القاهرة اليوم 31 درجة، بعد أن وصلت إلى 36 درجة أمس السبت.

وأضافت غانم، خلال حديثها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن الأجواء خلال فترة النهار حارة، وتظل باردة خلال فترات الليل، لافتةً إلى أنه خلال فترات الليل تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ؛ حيث يصل فارق الحرارة بين الصغرى والكبرى إلى 15 درجة، وتكون الأجواء باردةً على أغلب المناطق خلال فترات الليل.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، مما يجعلنا نشعر بتراجع درجات الحرارة ويكون الجو ربيعياً، محذرةً المواطنين من تخفيف الملابس الشتوية.

وتابعت غانم: الحرارة مستقرة لمدة يومَين؛ لكن بداية من يوم الأربعاء سترتفع الحرارة وتسجل على القاهرة 38 درجة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة لن تنخفض لـ20 درجة، خلال الفترة الحالية، وستكون بين 25 و30 درجة خلال الوقت الحالي من العام.

وتابعت غانم: الشبورة المائية من أكثر الظواهر الجوية التي نتأثر بها خلال الفترة الحالية والتي تبدأ من الساعة 4 الفجر وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.