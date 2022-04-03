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بالأسماء.. تحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

11:01 ص الأحد 03 أبريل 2022
بالأسماء.. تحويل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل القائمة الـ 75 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 118 عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 335 ألفاً و 337 دولاراً، أي ما يعادل 6 ملايين و143 ألف جنيه مصري تقريبًا، ويتواصل المكتب تباعًا مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريراً بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

القائمة 75 لعدد 118 مواطن في (4)إبريل 2022القائمة 75 لعدد 118 مواطن في 31 مارس 2022_ (1)القائمة 75 لعدد 118 مواطن في 31 مارس 2022_(3)القائمة 75 لعدد 118 مواطن في 31 مارس 2022_(2)

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