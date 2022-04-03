القوى العاملة: استرداد 25 مليون ليرة لبنانية لـ 12 عاملاً مصريًا ببيروت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في استرداد 25 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصرياً.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وأوضح التقرير الذي تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأول من العام الحالي( يناير- فبراير- مارس 2022)، حيث تم اعتماد 28 عقد عمل، وتسوية 9 شكاوى وديًا، وإحالة شكوى واحدة للقضاء، و7 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 17 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب

كما قام المكتب بـ 12 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و5 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد 5 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية، بالإضافة إلى الرد على 270 استشارة عمالية مقدمة للمكتب ليصبح إجمالي الزيارات واللقاءات والاستشارات 292 خلال الفترة المشار إليها، كما بلغ عدد حالات الموافقة على نقل الكفالة إلى كفيل جديد 13 حالة.

يذكر أن مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضية نجحت في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنة المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وذلك عبر الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج ما بين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديًا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن، فضلا عن حل عشرات الآلاف من الشكاوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير الآلاف من فرص العمل، والقيام بعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع، بالإضافة إلى زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.