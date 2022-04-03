أول تعاون فني.. مصر للطيران تنفذ عمرة كاملة لطائرة تركية

كتب - محمد عبيد:

نفذت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، عمرة كاملة لطائرة شركة ULS التركية للشحن الجوي من طراز إيرباص A330 في أول تعاون فني بين الشركتين، في إطار الخطة التسويقية لشركة مصر للطيران للصيانة لفتح أسواق جديدة وجذب مزيد من العملاء.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك استراتيجية لدخول أسواق جديدة في مختلف الخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لمصر للطيران بهدف تسويق هذه الخدمات لدى قاعدة أكبر من العملاء وزيادة الأرباح ومنافسة الشركات الكبرى، موضحاً أن السوق التركية هي أحد هذه الأسواق خاصةً في ظل التقارب الجغرافي.

وأوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، في بيان اليوم، أن هذا هو التعاون الفني الأول مع شركة ULS ومن المنتظر استمرار التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف زكريا أن الأطقم الفنية قامت بتنفيذ عمرة كاملة وذلك بالتنسيق مع شركة ايرباص المصنعة للطائرة كما تم أيضاً إجراء بعض الإصلاحات بمحركات الطائرة.

وأشاد زكريا بجهود جميع العاملين في تقديم خدمة فنية متميزة وعلى مستوى فني راقى، مشيراً إلى أن هذا المستوى فى تقديم الخدمات الفنية للعملاء جاء نتيجة جهد وعمل متواصل مدعوماً بخبرة طويلة في مجال صيانة الطائرات مما أهل الشركة مؤخراً لتجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام السابع عشر على التوالي.

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