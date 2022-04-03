كورونا في 24 ساعة| الصحة تعلن البيان الأسبوعي و3 إرشادات مهمة.. وتحذير جديد من الفيروس

بلغ المتوسط اليومي لأعداد المتعافين من فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 565 متعافيًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ 438458 متعافيًا.

ويرصد مصراوي أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

الصحة تعلن 3 إرشادات مهمة للوقاية من كورونا خلال تجمعات رمضان

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "إنفوجرافيك" يكشف 3 إرشادات مهمة للوقاية من فيروس كورونا خلال تجمعات شهر رمضان.

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الجزائر لم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع بكورونا.. و8 إصابات جديدة في 24 ساعة

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم التاسع على التوالي، وتسجيل ٨ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل ٨ مرضى للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

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ألمانيا تسجل تراجعًا جديدًا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم السبت تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

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8 حالات وفاة يوميا.. الصحة تعلن بيان كورونا الأسبوعي الثالث

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، أن المتوسط اليومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بلغ 559 حالة، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما بلغ المتوسط اليومي للوفيات خلال نفس الفترة 8 حالات يوميا.

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تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، السبت، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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كورونا اليوم: 4 سلالات لأوميكرون في مصر.. وتسجيل أول لقاح أنفي في العالم

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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"كورونا" في المقدمة.. أزمات صحية طاردت نجوم ونجمات مسلسلات رمضان

يبدأ السبت، عرض أولى حلقات معظم مسلسلات السباق الدرامي الرمضاني لموسم 2022، والذي شهدت كواليسه، تعرض نجومها ونجماتها للعديد من الأزمات الصحية، وفي المقدمة يسرا، وأحمد مكي، وليلى علوي.

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