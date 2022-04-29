مصر للطيران: 599 جنيهًا ثمنًا لتذكرة الاتجاه الواحد وليس موحدًا على جميع الرحلات

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة مصر للطيران، إنها طرحت سعر خاص يبدأ من 599 جنيهًا، للاتجاه الواحد على بعض الرحلات الداخلية للشركة، وأوضحت أن هذا السعر ليس سعرًا موحدًا على جميع الرحلات الداخلية، وإنما على بعض الرحلات الداخلية وفي بعض التوقيتات على مدار أيام الأسبوع، كما أنه سعر خاص للسفر في الاتجاه الواحد فقط وليس في الاتجاهين ذهاب وعودة.

وأضافت الشركة في بيان لها أنها تسيّر 194 رحلة داخلية منتظمة وإضافية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم) وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 1 مايو وحتى 7 مايو المقبل.​