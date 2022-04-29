رئيس أكاديمية البحث العلمي يكرم الفائزين في مسابقة "الخبير الصغير" للملكية الفكرية

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كرم رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، الفرق الفائزة في مسابقة "الخبير الصغير" في الملكية الفكرية، التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بالأكاديمية، وذلك في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للملكية الفكرية 2022، والذي جاء هذا العام تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل".

وقال الدكتور محمود صقر - في تصريح اليوم - إن مسابقة "الخبير الصغير" هي مسابقة للشباب من الفئة العمرية 12 إلى 15 عاماً تهدف إلى نشر الوعي بأهم مبادئ الملكية الفكرية للشباب وحثهم على القراءة والبحث في هذا المجال المهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

وأضاف أن المتسابقين من مختلف الفرق على قدر جيد جدا من المعلومات في أهم فروع الملكية الفكرية (حق المؤلف، براءات الاختراع والعلامات التجارية) مما رفع الحماس في غالبية المباريات.

ومن جانبها، أعلنت رئيس مكتب براءات الاختراع بالأكاديمية الدكتورة منى يحي، فوز فريق MRSA من شبين الكوم بمحافظة المنوفية بجائزة مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضحت أنه تقدم للمشاركة في هذه المسابقة أكثر من 20 فريقا من مختلف محافظات مصر، يتكون الفريق الواحد من 4 متسابقين، بعد أن اجتازوا برنامج "الملكية الفكرية للشباب" الذي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية وخصصته الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية؛ ليكون ملائمًا للشباب من مختلف الدول العربية.

وقالت المدير التنفيذي لمشروع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتورة فاطمة سمير، إن الهدف من المسابقة هو نشر ثقافة الملكية الفكرية والتعريف بالصور المختلفة للملكية الفكرية واحترام الحقوق الأدبية للغير بين فئات النشء والأطفال وهي أحد الآليات التي تتبعها أكاديمية البحث العلمي في تعليم الملكية الفكرية.

وأضافت أنه تم اختيار 10 فرق للمشاركة في المسابقة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وقد بدأت التصفيات في 22 أبريل الحالي في جو من الحماس والتنافس.​