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احذروا الشمس خلال هذه الفترة.. نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

02:59 م الجمعة 29 أبريل 2022
احذروا الشمس خلال هذه الفترة.. نصائح من الأرصاد لمواجهة الموجة الحارة

درجة الحرارة

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كتب- أسامة علي:

قدمت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين، لمواجهة موجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية ستتأثر اليوم الجمعة، بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على مختلف أنحاء الجمهورية، وستكون الأجواء معتدلة خلال فترة الليل مع وجود أتربة عالقة ورمال مثارة لكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة السبت المقبل.

وطالبت غانم عبر مصراوي، المواطنين باتباع النصائح التالية :

عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا حتى لا يزداد الإحساس بحرارة الجو.

على أصحاب مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية والجهاز التنفسي بارتداء الكمامات والنظارات الشمسية عند الخروج

تخفيف الملابس وارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار

ارتداء الملابس الصيفية الثقيلة أو قطعتين ملابس خلال فترات الليل

القيادة بهدوء تام على الطرق بسبب الأتربة والرمال المثارة

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