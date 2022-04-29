انخفاض الحرارة ورمال مثارة وأتربة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

كتب- أسامة علي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن غدا السبت يشهد تحسن طفيف في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، لمصراوي، أن الأتربة والرمال المثارة تنحصر على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكدت غانم، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا بمعدل درجتين إلى 3 درجات على القاهرة الكبرى و تسجل 34 درجة مئوية.

كانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن محافظات الجمهورية ستتأثر اليوم الجمعة، بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على مختلف أنحاء الجمهورية، وستكون الأجواء معتدلة خلال فترة الليل مع وجود أتربة عالقة ورمال مثارة لكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة السبت المقبل.

ونصحت غانم في تصريح لمصراوي، بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا حتى لا يزداد الإحساس بحرارة الجو.

وعن حالة طقس الجمعة ليلً، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء و جنوب البلاد، لطيف على السواحل الغربية.