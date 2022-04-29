عضو "العفو الرئاسي": نبذل أقصى الجهود للإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين في أقرب وقت

كتب- أسامة علي:

وجه المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، نداء إلى كل أهالي المحبوسين الذين أرسلوا بيانات محبوسين أو محكوم عليهم.

وقال العوضي، في منشور له على صفحته بـ"فيسبوك"، الجمعة، إنه تم الإطلاع على جميع البيانات وجار تفريغها في كشوفات ليتم عرضها على اللجنة، مؤكدا على مراعاة الحالات الإنسانية.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي:"على كل من حضرات المواطنين الذين قاموا بإرسال بيانات محبوسين أو محكوم عليهم، التأكد من أننا شاهدناها بالفعل و نقوم بتفريغها في كشوفات ونراعي الحالات الإنسانية، وسيتم عرضها على اللجنة في أول اجتماع لها غدا باذن الله، وليس معنى عدم الرد على الرسائل أننا نتجاهلها، إنما هناك استحالة عملية في الرد على الجميع".

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي:"تأكدوا جميعكم أنه لا إهمال ولا استخفاف بأي بيانات تم إرسالها، نعدكم ببذل أقصى ما نستطيع والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية ذات الصلة للإفراج عن أكبر عدد ممكن وفِي أقرب وقت بإذن الله تعالى".

وأشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي ستقوم بإقرار وسائل أكثر سهولة للتواصل معها، مضيفا:"نؤكد أن اللجنة تضع قواعد عامة في التعامل مع كافة الحالات دون تفضيل لحالات عن غيرها".​