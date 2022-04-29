القائم بأعمال وزير الصحة يزور "مستشفى الناس" ويثني على جودة الخدمات المقدمة للأطفال

كتب - أسامة علي:

زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مستشفى الناس للأطفال، بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث استقبله ورافقه خلال زيارته، الأستاذ أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة «الجود» الخيرية.

واطلع الوزير - خلال زيارته - على سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، حيث يقدم خدماته بالمجان في تخصصات جراحات القلب والعيوب الخلقية للأطفال، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة لصالح المريض المصري، كما أكد دعم الدولة لجهود المجتمع المدني غير الهادف للربح للمساهمة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وفقًا لأفضل معايير الجودة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد - خلال زيارته - غرف الأطفال واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أثنى على المجهودات المبذولة بالمستشفى والخدمات الطبية المقدمة للأطفال، مثمنًا جهود الفرق الطبية بالمستشفى.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عباس أمين صندوق مؤسسة «الجود» الخيرية، إن المستشفى خيري ويقدم جميع خدماته بالمجان وتبلغ مساحته 60 ألف متر ومقام على 7 أدوار، بطاقة استيعابية 600 سرير، كما يضم 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات قسطرة قلبية، و 48 عيادة خارجية.

وأضاف «عباس» أنه تم افتتاح المستشفى عام 2019، وقام بمناظرة 25 ألف حالة من خلال العيادات الخارجية للمستشفى، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 4500 عملية حتى الآن.​