بعد الإفراج عن حسام مؤنس.. حمدين صباحي يوجه الشكر للرئيس السيسي

مصراوي

وجه حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قرار العفو الرئاسي عن حسام مؤنس، وبدء تنفيذ قرار الإفراج عن 42 سجينا".

وقال صباحي في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، الجمعة:"أقدم واجب الشكر للسيد رئيس الجمهورية لإصداره قرار العفو الرئاسي عن حسام مؤنس وبدء تنفيذ قرار الإفراج عن 42 من السجناء".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن الصحفي حسام مؤنس، الأربعاء الماضي.