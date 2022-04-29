القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتب- أسامة علي:

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، برقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 1443 هــ

وجاء نصها :-

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على سيادتكم وعلى الوطن المفدى وشعبه العظيم بكل الخير واليمن والبركات .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بإستقبال عيد الفطر المبارك يجددون العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن حراساً للأرض والإرادة، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطنى فى الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضارى العريق .

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير والنماء لمصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .