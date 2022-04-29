ندب أستاذ بمركز بحوث الإسكان للعمل مساعدا لوزير الصحة للمشروعات القومية

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً بندب الدكتور أنور اسماعيل أستاذ الهندسة الإنشائية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مساعداً لوزير الصحة للمشروعات القومية.

جدير بالذكر أن الدكتور أنور إسماعيل، من خريجي البرنامج الرئاسي للتنفيذيين من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان يشغل نفس المنصب فترة عمله بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .