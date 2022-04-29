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بالصور.. حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات

12:16 ص الجمعة 29 أبريل 2022
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
  • عرض 14 صورة
    حياة كريمة تنظم إفطارًا خيريًا جماعيًا في 9 محافظات
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(مصراوي):

نظمت مؤسسة حياة كريمة الخميس، حفل إفطار خيري تحت شعار "لمة العيلة" في تسع محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية وهي الفيوم، المنيا، الجيزة، الدقهلية، كفرالشيخ، قنا، أسوان، المنوفية، والشرقية.

وقال بيان للمؤسسة، اليوم إن فرق الرصد الميداني استطاعت على مدار الأيام الماضية تجهيز كافة الاستعدادات على الأرض في مختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من 2500 فرد من الأهالي الأكثر استحقاقًا.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

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مؤسسة حياة كريمة إفطار جماعي حفل إفطار خيري شهر رمضان

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