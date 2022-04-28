إلغاء الإجازات.. طوارئ في محافظة الجيزة استعدادا لاستقبال عيد الفطر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتواجد الميداني من قبل جميع المسئولين التنفيذيين لتعزيز منظومة الخدمات بما يحقق رضاء المواطنين، والاستجابة الفورية لأية مشكلة طارئة.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على ضرورة المضي قدما في العمل على استكمال مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحفاظ على الإنجازات الضخمة والثورة المشروعاتية التي حققتها الدولة المصرية عقب ثورة يونيو المجيدة بمنتهى الإصرار والعزيمة، وعدم التهاون في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للحكومة، بوضع خدمات المواطنين في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، وتوفير السلع الاستراتيجية والخضروات والفاكهة للمواطنين بأسعار مخفضة، والتوسع في إنشاء المنافذ والعمل علي استمرارها حتى نهاية العام.

كما وجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتكثيف الإجراءات الخاصة بجهود الرقابة والسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجاً للتخفيف على المواطنين، والتنسيق الكامل مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خصوصًا أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام كذلك بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية.

وشدد محافظ الجيزة، على الالتزام بتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بإلغاء الإجازات للقيادات المحلية، ورفع حالة الاستعداد بالمستشفيات ومرفق الإسعاف والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال أجازة العيد.

كما وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لمواقف السيارات "النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص" للتأكد من عدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة، والتعامل فورًا مع أية شكاوى تتعلق بهذا الشأن.

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