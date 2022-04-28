Masrawy logo white

إعلان

البابا تواضروس يلتقي رهبان من ديري "مارمينا" و"الشايب" بالأقصر

05:01 م الخميس 28 أبريل 2022
البابا تواضروس يلتقي رهبان من ديري "مارمينا" و"الشايب" بالأقصر

البابا تواضروس الثاني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(أ ش أ):

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مجموعتين من الرهبان لدراسة تدبير أحوالهم الديرية، في أديرتهم.

وتضم المجموعة الأولى مجموعة رهبان دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، وحضر اللقاء الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والنائب البابوي لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والدير.

في حين ضمت المجموعة الثانية مجموعة من رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس المعروف بدير الشايب بالأقصر، وحضر المقابلة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والنائب البابوي للدير.

هذا المحتوى من

Asha

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
البابا تواضروس الثاني الأقصر بطريرك الكرازة المرقسية

الخبر التالى:

مدبولي: تكليف رئاسي بشأن ملف مستلزمات الإنتاج للصناعات ال​مختلفة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب الخميس 27 رمضان.. ودعاء الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا