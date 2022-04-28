الجيزة: توزيع مواد غذائية على أهالي المناطق الخطرة بعزبة حرب

كتب- أحمد مسعد:

واصلت محافظة الجيزة تقديم الدعم للأسر من أهالي المناطق الخطرة بعزبة حرب ببولاق الدكرور والذين تم نقلهم للإسكان الحضاري البديل بمنشأة البكاري بحي الهرم وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتسهيل سبل المعيشة لهم والتيسير عليهم.

وشهدت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات توزيع كراتين مواد غذائيّة على الأسر وذلك بحضور اللواء حسن موافي، رئيس حي الهرم.

وأكدت هند عبدالحليم أن المساعدات الغذائية تأتي استكمالا للدور المجتمعي الذي تنفذه محافظة الجيزة وبالتعاون مع العديد من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي بما يعود بالنفع على المواطنين على أن يتم استكمال أعمال توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر لتخفيف العبء عن كاهلهم.​