أحدهما صمم برج خليفة.. المعماريان أدريان سميث وجوردن جيل يزوران الأهرامات

كتب- محمد عبيد:

زار المعماريان الشهيران أدريان سميث، مصمم برج خليفة بالإمارات، وجوردن جيل، مصمم الوصل إكسبو بلازا، منطقة أهرامات الجيزة بصحبة فريق العمل، ورافقهما خلال الزيارة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، ولمياء كامل، مساعد وزير السياحة والآثار للترويج.

ووجه أدريان سميث، الشريك المؤسس في مكتب "أدريان سميث آند جوردن جيل" للتصميم المعماري، الشكر للدكتور زاهي حواس ووزارة السياحة المصرية لإتاحة الفرصة لاستكشاف هذه المعالم التاريخية الجليلة التي تقف شامخة لتشهد على عظمة هذا البلد وجذوره الثقافية الضاربة في التاريخ.

وقال أدريان سميث: كمهندس معماري أشعر ببالغ السرور والحماس لزيارة أهرامات الجيزة التي كانت ومازالت مصدر إلهام لكل معماري على مر العصور بما تحمله من إبداع هندسي مذهل، جعلها تتربع على عرش الإبداع المعماري في العالم القديم، وهي تشكّل بحق قيمة تاريخية وحضارية فريدة من نوعها.

وأبدى جوردن جيل، الشريك في مكتب "أدريان سميث آند جوردن جيل"، إعجابه الشديد بعظمة الحضارة الفرعونية التي هو شديد الشغف بها منذ صغره، موضحًا أنه كان يحلم بزيارة مصر في وقت ما ليتعمق أكثر في معرفة الحضارة المصرية والفراعنة.

وحرص أدريان سميث وجوردن جيل على التقاط صور تذكارية من أمام الأهرامات متمنيان العودة مرة أخرى في أقرب وقت.

ويعد أدريان سميث من أبرز المهندسين المعماريين في العالم، إذ أنه صمم أكثر من 38 مشروعًا يأتي على رأسهم مشروع برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع برج جدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تصميم 9 مشروعات صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.

وقام مكتب"أدريان سميث آند جوردن جيل" بتصميم ساحة الوصل (الوصل إكسبو بلازا) في قلب معرض إكسبو دبي 2020 والتي تمثل أحد أبرز معالم مدينة دبي الجديدة وتحمل اسم دبي القديم، وذلك بعد فوز المكتب بالمناقصة التي نافست عليها كبري الشركات العالمية في هذا المجال.

هذا وقد حازت المشروعات التي صممها سميث على أكثر من 125 جائزة بما في ذلك 5 جوائز دولية و9 جوائز من المعهد الوطني الأمريكي للمهندسين المعماريين و35 من جوائز الولاية وشيكاغو AIA، و3 جوائز من معهد الأرض الحضرية للتميز، وجائزة CTBUH 2011 Lynn S.beedle Lifetime Achievement Award.

وقد ظهرت أعمال سميث من خلال مكتب SOM في متاحف الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو زميل أول في مجلس التصميم المستقبلي Design Futures Council​