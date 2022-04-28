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مواعيد اختبارات المتقدمين لكنترول الثانوية الأزهرية للعمل على الحاسب الآلي

02:34 م الخميس 28 أبريل 2022
مواعيد اختبارات المتقدمين لكنترول الثانوية الأزهرية للعمل على الحاسب الآلي

قطاع المعاهد الأزهرية

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كتب- محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية مواعيد اختبارات المتقدمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2021 م (للعمل على الحاسب الآلي).

وعمم قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا على المناطق الأزهرية، حصل مصراوي على نسخة منه، نص على سرعة التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بسرعة إبلاغ جميع المعاهد بمواعيد اختبارات الحاسب الآلي، فقط وذلك بناء على رغبته الشخصية.

وأكد المنشور أن الاختبارات ستعقد يوم الاثنين الـ 16 من مايو المقبل لمحافظات الوجه القبلي، ويوم الثلاثاء الـ 17 من مايو للوجه البحري، والتخلفات في الـ 19 من مايو.

مواعيد اختبارات المتقدمين لكنترول الثانوية الأزهرية للعمل على الحاسب الآلي

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