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رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

02:29 م الخميس 28 أبريل 2022
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

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كتب- نشأت علي:

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال.

وجاء نص برقية التهنئة كما يلي:

"يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن نفسى وأعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لكم بأسمى التهاني الطيبة وأصدق التمنيات القلبية بمناسبة عيد العمال.. داعيا الله أن يعيده عليكم وعلى عمال مصر الأوفياء الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم الصادق بقيمة العمل في استكمال مسيرة النهضة الشاملة في ربوع الوطن كي تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والرخاء والخير".

واختتم رئيس مجلس الشيوخ: "وفقكم الله وسدد على طريق النصر والحق خطاكم، وكل عام وأنتم وعمال مصر الشرفاء بخير".​

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