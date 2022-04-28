الزراعة تطلق قافلة غذائية محملة بالسلع وكعك العيد إلى الغربية - صور

الري: الانتهاء من تأهيل 5 آلاف كم من الترع بالوادي والدلتا

كتب-أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، قافلة من المنافذ المتنقلة إلى محافظة الغربية محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع الوزارة، وكعك ومستلزمات العيد.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة للمساهمة في خفض الأسعار وتقليل الحلقات الوسيطة.

وأشار القصير إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين بالمحافظات المختلفة لتوجيه السيارات والمنافذ المتنقلة إلى المناطق الأكثر كثافة والمناطق النائية لدعم أهالي تلك المناطق.

كما أشار إلى أنه تم إرسال منافذ الوزارة إلى محافظات الفيوم والمنيا والقليوبية والتي تستمر طوال العام في كل المحافظات تباعا بالإضافة إلى أن الوزارة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى الجمهورية.​