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عقوبة وغرامة.. الجيزة تحذر من الكتابة على الجدران وحوائط الطرق

01:40 م الخميس 28 أبريل 2022
عقوبة وغرامة.. الجيزة تحذر من الكتابة على الجدران وحوائط الطرق

محافظة الجيزة

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كتب- يوسف عفيفي:

حذرت محافظة الجيزة من تشويه أعمال التطوير الجارية التي تنفذها الدولة عبر الكتابة على الجدران والأسوار والحوائط بالطرق العامة.

وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس: ذلك يعتبر إهدارًا وعدم مسئولية ويعرض المواطن للمسائلة القانونية والغرامات المالية.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة والحفاظ على مقدرات التطوير من أجل بقاء الطرق بشكلها الحضاري.​

عقوبة وغرامة الجيزة تحذر من الكتابة على الجدران وحوائط الطرق

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