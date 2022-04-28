عقوبة وغرامة.. الجيزة تحذر من الكتابة على الجدران وحوائط الطرق
كتب- يوسف عفيفي:
حذرت محافظة الجيزة من تشويه أعمال التطوير الجارية التي تنفذها الدولة عبر الكتابة على الجدران والأسوار والحوائط بالطرق العامة.
وأوضحت المحافظة، في بيان، اليوم الخميس: ذلك يعتبر إهدارًا وعدم مسئولية ويعرض المواطن للمسائلة القانونية والغرامات المالية.
وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة والحفاظ على مقدرات التطوير من أجل بقاء الطرق بشكلها الحضاري.
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