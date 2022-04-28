بخلاف العيد.. إجازة أخرى للقطاع الخاص الأسبوع القادم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الأحد الموافق الأول من مايو 2022، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال.

ويوافق يوم الأحد 1 مايو نهاية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجرية -ويعتبر هذا اليوم كيوم الوقفة بالنسبة لعيد الفطر- وهو إجازة للعاملين في الدولة، إذ تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم السبت 30 أبريل حتى الخميس 5 مايو 2022.

وقال سعفان، في بيان، إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي أجره اليومي.

وأصدرت الوزارة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

ويتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.​