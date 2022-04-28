وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك.

ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يجعل مصر وأهلها في أمانه وضمانه إلى يوم القيامة، وأن يوفقنا فيه لطاعته ويرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم.

كانت وزارة الأوقاف، قالت إن موضوع خطبة عيد الفطر المبارك، هو يوم الجائزة الكبرى.

وأكدت الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصر وسائر بلاد العالمين.​