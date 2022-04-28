الزراعة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث قرر السيد القصير، وزير الزراعة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال الإجازة لمتابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بالتعاون مع وزارة التموين وتسهيل كافة إجراءات التوريد تيسيرا على المزارعين.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، أصدر القصير توجيهات مشددة للإدارة المركزية لحماية الأراضي بإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتي تستمر لأكثر من أسبوع والتعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع إعادة الأرض لطبيعتها الزراعية.

وأكد وزير الزراعة أن بعض القطاعات الخدمية بالوزارة ستظل تعمل خلال الإجازة لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين حيث يستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية بالإضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات من السلع الاستراتيجية وأيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية سيستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة وكذلك معامل فحص العفن البني في البطاطس تيسيرا على المصدرين.

وقال القصير إن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي يعملون خلال إجازة عيد الفطر المبارك دون توقف لاستلام التقاوي الخام للمحاصيل الشتوية للموسم الجديد.

وأضاف القصير أن الحدائق التابعة للوزارة (الحيوان والأسماك والأورمان) تستعد لاستقبال المواطنين خلال الإجازة مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وبالإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين من فيروس كورونا مضيفا أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستقوم خلال الإجازة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن لمنع تداول الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ذات الأصل الحيواني وأيضا قيام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمتابعة كافة المشروعات والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والعلفية والداجنة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى استمرار عمل العاملين بالحجر البيطري والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بالموانئ والمطارات والمنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك

وأكد أيضا على استمرار تلقي تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.​