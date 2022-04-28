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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

11:34 ص الخميس 28 أبريل 2022
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال، الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد، كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخاء.

وبهذه المناسبة، جدّد رئيس الوزراء العهد لرئيس الجمهورية على بذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تتمكن مصر تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا، سعياً لتحقيق غدٍ أفضل للشعب المصري العظيم، وأن ينعم بحياة كريمة، وأن يحقق للأجيال المقبلة الخير والأمن والسلام.​

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مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بعيد العمال برقية تهنئة

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