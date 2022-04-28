طقس الساعات المقبلة.. ارتفاع حرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة اليوم الخميس على كافة الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم، إنه يسود الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 33 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

ومن المتوقع ارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتبارا من غدٍ الجمعة.​