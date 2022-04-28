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قرار جمهوري بالموافقة على منحة سويدية لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء

10:31 ص الخميس 28 أبريل 2022
قرار جمهوري بالموافقة على منحة سويدية لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2022، بالموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار كفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30 أغسطس 2021 و15 سبتمبر 2021.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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