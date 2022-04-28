أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تدشن نموذج محاكاة للبرلمان تحت رعاية "التنسيقية"

مصراوي

عقدت، اليوم، بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لقاء جمع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتور محمد حسن عبدالعظيم رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد سمير رشدي عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير، لبحث رعاية التنسيقية لنموذج محاكاة البرلمان بغرفتيه ( مجلس النواب / مجلس الشيوخ ).

حضر عن التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائبة رشا كليب والنائب محمد عزمي والنائب محمد عمارة ومن اعضاء التنسيقية جهاد سيف مؤمن سيد وأنور اسماعيل، مؤمن ممدوح.

واتفق الطرفان، على رعاية التنسيقية لنماذج المحاكاة وتدريب الطلاب و تأهيلهم في سبيل السعي المشترك بين إدارة الأكاديمية والتنسيقية لإخراج جيل واعي سياسياً و علمياُ.