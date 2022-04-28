برلماني: حضور شخصيات غائبة عن المشهد "إفطار الأسرة المصرية" صفحة جديدة في العمل السياسي

مصراوي

أكد النائب عبد الحكيم عصمت السادات رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، رئيس حزب السادات الديمقراطي أن حضور شخصيات سياسية كانت غائبة عن المشهد منذ فترة طويلة يمثل صفحة جديدة من العمل السياسي المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب السادات، في تصريح لموقع "مصراوي"، إن دعوة الرئاسة لهذه الشخصيات لحضور مثل هذه المناسبة هو تأكيد على منهج الدولة هو لم الشمل والعمل سويا بعيدا عن التفرقة والتمزق، مؤكدا أن منهج الدولة المصرية هو البناء تحت شعار "إيد واحدة".

وأوضح أن حضور هذه الشخصيات يأتي في إطار الرؤية التي طالما طرحها الرئيس السيسي منذ البداية وإعادة بناء الدولة والنهوض ببناء مصر الحديثة وتعميق الديمقراطية، مؤكدا أن كل هذه الخطوات يمكن البناء عليها حوار على أسس لأنه يوجد على أرض الواقع إنجازات واضحة ونجاحات.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية من القلب، مشيدا بقرارات الرئيس السيسي التي كلف بها الحكومة خاصة فيما يخص الشق الاقتصادي.

ولفت إلى أن القرارات التي كلف بها الحكومة خاصة في الشق الاقتصادي كلها أفضل من بعض ، معربا عن أمله أن تقوم الحكومة بتنفيذها وتذليل أي عقبات في سبيل نجاحها.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي تناول في حديثة البعد الاجتماعي، حيث قام بتكليف الحكومة بتخصيص ٩ مليار للأسر الأكثر احتياجا، معربا عن سعادته بقرار الرئيس السيسي لتحقيقه العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للشعب.

وقال إنه سيكون هناك دورا فعالا وواضحا لمجلس الشيوخ لدعم قرارات الرئيس السيسي التي من بينها تعميق الديمقراطية وتنشيط العمل الحزبي التي تضمها اللائحة الأساسية لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه كرئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ سيهم خلال الفترة القادمة بالتأسيس لحوار والعمل العام والحزبي.