حيوانات جديدة وعودة السيرك.. حديقة حيوان الجيزة تكشف استعداداتها لعيد الفطر

اللواء محمد رجائي المشرف العام على حدائق الحيوان ب

حوار- حمد مسعد:

كشف اللواء محمد رجائي المشرف العام على حدائق الحيوان بالجيزة، عن أخر التطورات التي حدثت في الحديقة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحًا أن الحديقة جلبت المزيد من الحيوانات.

وأضاف المشرف العام لحدائق حيوان الجيزة في حواره مع مصراوي، أن الحديقة سوف تشهد عودة السيرك القومي مرة أخرى مع تجهيز السينما 3D، مدينة ملاهي والألعاب الترفيهية، مشيرًا إلى أن الحديقة لديها خطة للتطوير والعودة مرة أخرى للاتحاد الدولي.

وإلى نص الحوار:-

- ما هي استعدادات حديقة الحيوان في عيد الفطر المبارك خاصة انها أول مناسبة منذ جائحة كورونا؟

شكلت حديقة الحيوان فرق بيطرية من أطباء وعاملين، لمتابعة حالة النظافة داخل الحديقة وتوفير الوجبات اللازمة للحيوانات بحسب حالة الطقس.

- وما هي الرعاية الطبية التي توفرها الحديقة للحيوانات؟

لدينا ما يقرب من 40 طبيب بيطري يقوموا بعمليات التحصين في موعدها والتغذية ومراقبة الحيوانات بشكل دقيق ولديهم من الخبرات الكبيرة سواء مع الطيور والثدييات، والحديقة خالية من الأوبئة والأمراض.

- هل تم جلب حيوانات جديدة للحديقة؟.. وماذا عن الحيوانات المهددة بالانقراض؟

بالفعل، تم جلب 4 من سبع البحر، و2 كنغر أحمر، و2 دبابة روسي، ومجموعة من الزواحف الجديدة، و حيوان المها العربي وهو حيوان مهدد بالإنقراض من الطبيعية بالإضافة لإنقاذ الغزال المصري الذي كان مهدد بالفناء وحاليًا لدينا منه 6 بدلا من اثنين.

- سبق وتحدث عن زيادة أعداد الحيوانات بالحديقة وفكرة تبديل الحيوانات مع الحدائق العالمية؟

نعم بعد تطوير مركز الاكثار استطعنا زيادة الحيوانات بنسبة 40% عن طريق توفير وحدات إكثار تقوم بالحفاظ علي بيض العديد من الحيوانات مثل طيور النورس

والنعام، وتوفير ما يطلق عليه محاكاة البيئة والتي وفرت علينا زيادة في حيوانات فرس النهر.

- بصفتك رئيس الإدارة المركزية للحدائق العامة.. ما هي خطط التطوير التي تبنتها الوزارة؟

خطة التطوير طموحة للغاية تبدأ من تطوير الشكل الجمالي للحديقة وتوفير عروض جديدة للزائرين، بجانب أعمال اللاند سكيب، وبناء منازل"مبيت" للحيوانات مفتوحة، من أجل

العودة مرة أخرى للاتحاد الدولي، ولن يتوقف على حديقة حيوان الجيزة بل سينتقل إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية التي كانت تعاني من الإهمال والتردي وباقي الحدائق الأخرى.

- ما هي حقيقة خروج الحديقة من الاتحاد الأوروبي وما هي شروطه لعودتها مرة اخري؟

الحقيقة، أن الحديقة فقدت مقعدها في الاتحاد الدولي منذ عام 2004، ومازلنا معتمدين من قبل الاتحاد الإفريقي، وحالياً الاتحاد الافريقي يتوسط لنا لعودتنا للاتحاد الأوروبي من جديد وعن شروطه الخاصة فهي توفير مكان مناسب للحيوان ولذلك نحتاج لبناء بيت مناسب للفيل، ونحتاج إلى فصل بيوت السباع لأن أهم شروط الاتحاد الدولي، هي توفير مناخ طبيعي للحيوانات.

- هل تتأثر أعمال التطوير البيئي بالآثار الخاص بالحديقة؟

لا يمكن أن يتأثر الأثر، علي سبيل المثال الكوبري المعلق، هذا تاريخ لا يمكن التفريط به، وللعلم لدينا لجنة مشكلة من جميع الوزارات والهيئات، التطوير سوف يشمل التطوير البيئي، والجمالي مع الإبقاء على الأثر.

- ما هي النصائح التي يجب أن يت