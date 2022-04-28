برلمانية: قرارات السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية أثلجت صدور المواطنين

مصراوي

أشادت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب النائبة جيهان البيومي بحزمة القرارات الهامة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية ، مؤكدة أنها "تاريخية هامة" وأثلجت صدور كل المصريين، حيث تضمنت إجراءات تنموية غير مسبوقة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم .

وقالت في تصريحات لمصراوي، إن هذه القرارات تحقيق الاكتفاء الذاتي بما يحقق المصلحة العليا للوطن، كما انهاوتؤكد اهتمام الرئيس السيسي بملف الحماية الاجتماعية لتحقيق الفئات البسيطة ومحدودي الدخل,

وأضافت البيومي ان حزمة التكليفات التي أصدرها الرئيس السيسي بتوسيع القاعدة الصناعية ودعم مزارعي القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، بالإضافة الي تعزيز شراكة القطاع الخاص وتعظيم الإعتماد علي المنتج المحلي في سد الاحتياجات في إطار مبادرة شاملة بتطوير الصناعة المصرية ومنح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص باعتبارها شريكا في التنمية ضمن خطة طموحة تبعث علي الأمل في المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي يؤكد دائما أنه رئيس لكل المصريين ودعوته لحوار وطني طوق نجاة للقوى السياسية لتحقيق أهدافها في مساندة الدولة الوطنية وتنفيذ مبادئ الجمهورية الجديدة.​