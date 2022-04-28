عيد الفطر المبارك.. موعد استطلاع هلال شهر شوال

كتب - محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال يوم السبت الـ 30 من أبريل لعام 2022، الـ 29 من رمضان 1443 هجرية، هلال شهر شوال من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب شمس الـ 29 من رمضان لعام 1443 هجرية.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال المعهد في بيان، إن عيد الفطر يأتي يوم 1 شوال 1443 هجرية، الموافق 2 مايو 2022، على أن تكون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5.36 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال​