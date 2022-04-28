استعدادً للعيد.. حديقة حيوان الجيزة تستقبل 4 سبع البحر ومجموعة من الزواحف

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي المشرف العام على حدائق الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستطاعت أن تجلب حيوانات جديدة.

وأضاف "رجائي"، لمصراوي، أنه تم جلب 4 من سبع البحر، و2 كنغر أحمر، و2 دببه روسي، ومجموعة من الزواحف الجديدة، وحيوان المها العربي وهو حيوان مهدد بالإنقراض من الطبيعية بالإضافة لإنقاذ الغزال المصري الذي كان مهدد بالفناء وحاليًا لدينا منه 6 بدلا من أثنان.

وأوضح، أنه تم تطوير مركز الاكثار واستطعنا زيادة الحيوانات بنسبة 40% عن طريق توفير وحدات إكثار تقوم بالحفاظ علي بيض العديد من الحيوانات أمثال طيور النورس

والنعام، وتوفير ما يطلق عليه محاكاة البيئة والتي وفرت علينا زيادة في حيوانات فرس النهر.