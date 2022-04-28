مصدر بالتعليم: إعلان نتيجة أولى وثانية ثانوي من خلال المدرسة

كتب- أسامة علي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، آلية إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام لأولى وثانية ثانوي.

وقال المصدر لمصراوي، إنه سيتم تصحيح الأسئلة الورقية بالمدرسة، ويتم رفعها إلى الوزارة عبر برنامج إلكتروني، ويتم إضافة الدرجات الأسئلة الورقة إلى الأسئلة الإلكترونية، مؤكدا أنه يتم الإعلان من خلال المدرسة

كوشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف طلاب الصفين الأول والثني الثانوي، حالة تعثر آداء الامتحان إلكترونيا.

وتعقد امتحانات نهاية العام لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على التابلت، إضافة إلى جزء مقالي يتضمن 30% أسئلة موضوعية.

وقال المصدر لمصراوي، إنه حال حدوث أي مشكلة في الامتحان الإلكتروني لطلاب أولى وثانية ثانوي، خارجة عن إرادة الطالب أثناء الامتحان، ويحول دون أدائه الاختبار إلكترونيا، سيتم عمل محضر إثبات حالة موقع من مدير المدرسة، ومسئول التطوير التكنولوجي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عمل امتحان آخر لهؤلاء الطلاب بالمواد الأساسية على مدار 3 أيام وفق جدول بعد إجازة العيد من أسبوع لعشرة أيام، مشيرا إلى أنه اذا وجد محضر لمشكلة خارجة عن إرادة الطالب يحق له إعادة الامتحان ورقيا في المواد التي تعسر فيها.