متبقي شهرين.. الإسكان ترفع 90% من غرامات التأخير على الأراضي والوحدات والفيلات

كتب محمد عبدالناصر:

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعفاء بنسبة 90 % من سداد غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من الشهر الجاري حتى منتصف يوليو المقبل.

وشمل قرار هيئة المجتمعات العمرانية: الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها سكني -تجاري - خدمي - استثماري - صناعي، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية، يأتي هذا القرار استجابة من الهيئة للمواطنين

وقالت الهيئة إن الحالات التي يسري القرار عليها هي الحالات الجاري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير، وتطبق هذه التيسيرات وفقا للشروط التالية:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

-التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة والأجهزة.

-لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

-لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

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