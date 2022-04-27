ضبط عملات أثرية وهواتف بمطار برج العرب مع راكبين قادمين من تركيا ودبي

الانتهاء من تدريب 13 ألف من العاملين بمجال الأغذية والمشروبات بالقطاع

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك بمطار برج العرب الدولي، محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة و91 عملة معدنية أثرية من عصور مختلفة، مع راكبين الأول قادم من دبي والثاني من تركيا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى علي رحلة "فلاي دبي"، اشتبه رجب بحيري رئيس الوردية ومحمود الوحش ومصطفي المصري مأموري الفحص بالأشعة، في راكب مصري، وبالعرض على وليد عيسي مدير إدارة الجمرك بالإنابة، قرر تشكيل لجنة من كل من علي محمد قنبر ومحمد الكوانيني مأموري الحركة، لتفتيش أمتعة الراكب وتبين وجود ١٣ جهاز آيفون مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعة الراكب.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي طائرة اسطنبول، اشتبه رجب بحيري رئيس ومحمود الوحش ومصطفي المصري مأموري الكشف بالأشعة في راكب مصري، وقامت نفس اللجنة بتفتيش أمتعة الراكب وتبين وجود ٩١ عملة معدنية أثرية ترجع لعصر السلطان العثمانى، والسلطان حسين كامل، والملك فؤاد، والملك فاروق الأول.

وقرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي، لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.