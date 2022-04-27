نتيحة لقرارات الرئيس.. عضو بالغرفة التجارية: انتعاشة في مبيعات العقارات تبدأ في الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية، بمثابة رسائل قوية لتدعيم ركائز الدولة المصرية وعنصر جذب مهم للاستثمارات الخارجية ورسائل طمأنة للمستثمرين في مصر خارجها.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية وكذلك تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات وغيرها من القرارات، تصب في صالح بناء الجمهورية الجديدة وتنمية الاقتصاد المصري الذي سينعكس بشكل ايجابي على المواطن .

وأوضح داكر أن قطاع العقارات يبحث بشكل كبير عن فكرة تصدير العقار وكذلك استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن ما تم من قرارات بالأمس سيكون عنصر جذب لهذا التوجه.

وتوقع، استقطاب رؤوس أموال ضخمة للسوق المصرية بعد تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بشكل كامل، وخاصة بعد طرح شركات حكومية في البورصة ودعوة القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحكومية .

وناشد، بطرح حوار مجتمعي بجانب الحوار السياسي يتعلق بالاقتصاد والأولويات واحتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية للنهوض بها ونموها لتحقق أكبر النجاحات، عبر دعوة جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها لحوار مجتمعي حول كيفية تحقيق طفرة بهذه المجالات.

ومن جانب آخر توقع داكر عبد اللاه، حدوث انتعاشة في حركة مبيعات العقارات عقب عيد الأضحي نتيجة للقرارات التحفيزية التي اتخذها الرئيس لدعم الاقتصاد ومساندة القطاع الخاص وتقديم كامل الدعم له.