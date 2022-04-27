Masrawy logo white

إعلان

الكنيسة الأسقفية بمصر تدشن مركز الحوار المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة

08:36 م الأربعاء 27 أبريل 2022
الكنيسة الأسقفية بمصر تدشن مركز الحوار المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الاسكندرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(أ ش أ):
دشنت الكنيسة الأسقفية بمصر، اليوم الأربعاء، مركز الحوار المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

وقال الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الأسقفية - في كلمته خلال افتتاح المركز - "هدفنا تغيير المفاهيم المغلوطة وتغيير الفكر وتقبل الاخر المختلف دينيا وعقائديا".

وأضاف "فوزي": "علينا تقبل الاخر كما هو وليس كما أريد أن أتصوره لذلك لابد من الحوار واستخدام العقل".. موضحًا أن المركز يهدف لعقد لقاءات تجمع شيوخ وقساوسة في ندوات والخروج معا في نشاطات مشتركة.

وتابع: "نقدم دعوة لمن يريد التعرف على كيفية الحوار بين الديانات بزيارة مصر والتعاون مع المركز ويمكن لهذا الأمر أن ينشط السياحة الدينية".

من جانبه، قال المطران منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي للكنيسة الأسقفية ومدير المركز "إن رسالة المركز التي تحرص عليها الكنيسة الأسقفية هي معرفة أفضل للدين الإسلامي والمسيحي.

وأوضح أن المركز له ثلاثة اهتمامات أولها النشاط الأكاديمي للمركز يشمل الدراسات الإسلامية والمسيحية بالتعاون مع الأزهر الشريف خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من الدول العربية.

وأضاف أن النشاط الثاني هو المبادرات الاجتماعية التي تهدف لتشجيع كل الفئات في الاشتراك في مشروعات مجتمعية صغيرة تهدف لصالح المجتمع، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للمركز هو خلق تناغم طائفي وتعاون وتعايش سلمي.

وأوضح أن الاهتمام الثالث للمركز هو خلق فريق مدرب جيدا على حل الصراعات وبناء المسلمين ويضم مسلمين ومسيحيين للتحرك نحو مناطق الأزمات، وقال "نأمل أن يكون المركز صانع سلام في مصر".

حضر الافتتاح ممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية.

ويضم المركز في عضوية أمانته العامة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق وجرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

هذا المحتوى من

Asha

اشتري كعك وبسكويت العيد من البيت.. أسعار تبدأ من 35 جنيها

اعرف الاسعار
سامي فوزي الكنيسة الأسقفية الحوار المسيحي الإسلامي

الخبر التالى:

رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء" يكشف استعدادات الشركة خلال إجازة عيد الفطر
محتوي مدفوع

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
دعاء ليلة القدر مكتوب 27 رمضان.. دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا