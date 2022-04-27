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المصري الديمقراطي: لقاء الرئيس بالقوى الوطنية يومًا فارقًا في تلك المرحلة

08:24 م الأربعاء 27 أبريل 2022
المصري الديمقراطي: لقاء الرئيس بالقوى الوطنية يومًا فارقًا في تلك المرحلة

النائب فريدي البياضي

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كتب- نشأت علي:

قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فكرة حضور رموز من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية في إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي له تحمل دلالات أبعد بكثير من كونها تناول وجبة إفطار مع الرئيس.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن بتطبيق هذه الصورة الجميلة في الحياة السياسية سيجعل هذا اللقاء فارقًا في تلك المرحلة، متوقعًا أن يتم ترجمة هذه الدلالات وقرارات الرئيس إلى خطوات مهمة ستنعكس إيجابيًا على المجال السياسي.

وأوضح "البياضي": "بصفة شخصية أثمّن دعوة الرئيس للحوار السياسي، وحزبنا يتجاوب إيجابًا مع الدعوى الجادة للحوار والتفاهم والعمل المشترك، من أجل مصر أفضل".

وعلّق النائب، على قرار الرئيس بتفعيل لجنة العفو الرئاسي قائلاً: "أتمنى الإفراج فورًا عن كل المحبوسين في قضايا الرأي طالما لم يتورطوا في حمل سلاح أو في جرائم إرهابية".

وتابع: "الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية" و إن الخلاف في الرأي يؤدي إلى رأي أفضل ويبقى الوطن هو القضية وستظل مصر وطن للجميع و يحتاج للجميع".

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