"حماة الوطن": قرارات الرئيس سيكون لها أثر عظيم في جذب الاستثمارات الأجنبية

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة وشركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام، سيكون له عظيم الأثر في ضخ سيولة بسوق المال المصرى، وجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية؛ نظرا لقوة الشركات الحكومية المصرية وجاذبية أسهمها وهو ما تم إختباره سابقا بالفعل وحقق نجاحا.

وأكد "شلبي"، في بيان له، اليوم، أهمية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أمس الثلاثاء، في دعم الاقتصاد الوطنى ليتمكن من مواجهة التحديات العالمية.

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، توجيه الرئيس بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح ما يؤدى إلى تقليل حجم وتكلفة الاستيراد في ظل التحديات العالمية وارتفاع أسعار القمح.

كما ثمن تكليف الرئيس للحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد إيمان الرئيس بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض باقتصاديات الدول.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أهمية إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، ولاسيما في ذلك التوقيت الذي تمر فيه كل بلاد العالم بأزمات اقتصادية، مشيرا إلى أن استغلال ذلك الوقت في الاعتماد على صناعتنا الوطنية والعمل على دعمها وتطويرها أمر مهم.

وأشاد شلبي بتوجيهات الرئيس حول استمرار معارض السلع المدعمة وكذلك إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة لحوار وطنى يشارك فيه جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية، مشيرا إلى أن تلك الخطوات وغيرها تؤكد حرص الرئيس على وحدة صفوف المصريين ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار نتيجة الأزمة العالمية.

وشهد إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء، إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، منها تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وتكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، وإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.