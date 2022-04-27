"شكاوى النواب" تطالب الحكومة بالاستعداد لعيد الفطر وردع المخالفين بالأسواق

كتب- نشأت علي

طالب النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ في مختلف الخدمات والمرافق خلال أيام عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل.

وأكد "حسين"، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أهمية الاستعداد الكامل في مختلف الجهات الخدمية لتلقي أي شكاوى من المواطنين وسرعة التفاعل والتعامل معها وحلها، ولاسيما خدمات المياة والغاز والكهرباء، منتقدًا عدم الرد على المواطنين عند اتصالهم بأرقام طوارئ تلك الخدمات.

وشدد على أهمية الإعلان المستمر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن أرقام الطوارئ وتلقي الشكاوى من المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أيضًا لابد من وضع خطة عمل للمواصلات العامة وتشديد الرقابة على مواقف السيارات وضمان الالتزام بخطوط السير وتعريفة المواصلات خلال فترة أجازة العيد، وذلك لمنع استغلال بعض السائقين للمواطنين.

وشدد النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على أهمية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والجامعية استعدادًا لاستقبال أي حالات طارئة أو حوادث خلال فترة أيام العيد، بحيث يتم التعامل معها بسرعة كبيرة والعمل على إنقاذها، مشيرًا إلى أهمية وجود طاقم طبي في مختلف التخصصات بأقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضًا لايجب أن تغفل الحكومة دورها الرقابي على الأسواق خلال تلك الفترة، والتي تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين على شراء لعب الأطفال والمأكولات خلال التنزه والاحتفال بالعيد، الأمر الذي يتطلب تكثيف الرقابة على المحال التجارية والأسواق منعًا لاستغلال المواطنين من جانب بعض التجار الجشعين.