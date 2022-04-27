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وزيرة الثقافة تشيد بالاختيار3.. وتؤكد: إسعاد يونس أتقنت الشخصية

07:06 م الأربعاء 27 أبريل 2022
وزيرة الثقافة تشيد بالاختيار3.. وتؤكد: إسعاد يونس أتقنت الشخصية

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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كتب- مصراوي:
أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بالدراما التلفزيونية الجادة التي ترصد حقبة زمنية هامة فى تاريخ الوطن وفى مقدمتها مسلسل الاختيار 3، الذي يمثل توثيقا للأحداث التي شهدتها مصر خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو حتى إعلان الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت أن الإبداع يلعب دورا هاما فى تعزيز وغرس قيم الولاء والانتماء فى المجتمع، وأثنت عبدالدايم على أداء الفنانة إسعاد يونس خلال مسلسل الاختيار 3، حيث جسدت شخصيتها في الحلقة 25 التى ظهرت بها في مواجهة مع وزير ثقافة الجماعة المحظورة.

وقالت عبدالدايم، إن القديرة إسعاد يونس نجحت فى إبراز مختلف الانفعالات التى تولدت نتيجة الخوف على الوطن والغضب من ممارسات الجماعة مشيدة بإتقانها فى امتلاك مفردات الشخصية والتى ساهمت فى نقل مشاعر صدق الأداء للجمهور وقدمت الشكر والتحية لصناع العمل لما بذلوه من جهد حتى تخرج الحقائق بهذا الصورة الواضحة والكاشفة للجمهور.

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إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاختيار3 إسعاد يونس

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